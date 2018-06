El hijo de Antonio Cedillo, asesinado por ETA: “Ningún ministro del PP ha hecho por mí lo que Marlaska”

Tras seis años de lucha y de soledad, la viuda y el hijo del policía nacional Antonio Cedillo, asesinado por ETA en 1982 en Rentería, el pasado lunes veían la luz en el camino. Esa luz les llegó desde el Ministerio del Interior en forma de llamada telefónica. Por primera vez en seis años, el responsable de la cartera de Interior se ponía en contacto con ellos personalmente. Algo que, a pesar de las protestas frente a la sede del Ministerio, ni los ex ministros Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido hicieron durante su mandato.

A primera hora de la mañana del pasado lunes, Fernándo Grande-MarlasKa llamaba por teléfono a José Miguel Cedillopara decirle que conocía su caso y que iba a trabajar por los huérfanos de ETA. "No tenía palabras, me emocioné. Ningún ministro del PP ha hecho por mí lo que MarlasKa", así ha relatado José Miguel Cedillo en Es la tarde de Dieter lo que sintió al recibir la llamada del Ministro.

Cedillo ha mostrado confianza y ha agradecido este "primer gesto" del responsable de Interior del gobierno socialista que se comprometió a trabajar en lo que concierne a los huérfanos de ETA. "Esto es el inicio de lo que debe de ocurrir: que se haga justicia con las víctimas que arrastramos malestares y patologías".

Inevitablemente, José Miguel ha comparado la actitud de Fernándo Grande Marlaska con la de los anterior ministro del PP, Juan Ignacio Zoido. Ha recordado que el pasado mes de mayo su madre, Dolores García, estuvo frente a las puertas de Interior más de 20 días para reivindicar a Zoido que la recibiera, algo que nunca ocurrió. Hechos, por los que afirma que a los ex ministros nunca "los perdonará".

Precisamente, durante la entrevista Dolores García ha querido dejar un mensaje emotivo a su hijo. Palabras de amor y de ánimo que han emocionado a José Miguel. Las palabras de Dolores García también iban acompañadas de la revelación de unos hechos que ocurrieron hace años. La viuda de Antonio Cedillo ha recordado el día en que el Gobierno de José María Aznar le entregó una medalla por su condición de víctima del terrorismo. Aquel día, "mi hijo me escribió una carta para que yo se la pusiera en el bolsillo a Aznar y yo la leí un poco, no pude terminar porque se me caía el alma. Le metí la carta en el bolsillo, hasta hoy no he tenido respuesta. Ni mi hijo, ni yo. Eso duele mucho".