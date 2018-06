Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa Nadal, se ha quedado asombrado con las palabras del diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isidro López. En la red social Twitter López escribió "Nadal quiere elecciones. A mí sin embargo me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas".

Nadal quiere elecciones. A mi sin embargo me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas. — IsidroL (@suma_cero) 4 de junio de 2018

El diputado de Podemos tuiteo estas palabras después de que la pasada semana el tenista de Manacor asegurara que a él, como ciudadano, "le gustaría volver a votar" porque no se "sentía totalmente representado" con el nuevo gobierno del PSOE.

Estas palabras del actual número uno del tenis originaron un gran revuelo en las redes sociales. Entre tuits críticos con el tenista estaba, como hemos contado, el del miembro de Podemos, Isidro López. Un comentario al que ha respondido en Es la tarde de Dieter Toni Nadal que se ha mostrado asombrado por estas palabras. Al tiempo, ha asegurado que afirmaciones de este tipo reflejan "la falta del sentido democrático" del parlamentario de la formación de Pablo Iglesias.

"Me sorprende que una persona totalmente democrática no pueda entender que un ciudadano de su opinión. No entiendo la reacción porque Rafael diga que quiere votar", ha afirmado Nadal. En este sentido, ha salido en defensa de su sobrino y ha añadido "Rafael hace lo que sabe hacer y no lo hace demasiado mal".