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El Pentagrama de Comesaña

El Pentagrama de Comesaña: El reggae, mucho más que un ritmo

Manuel Comesaña sigue adentrándose en el mundo del reggae y descubrimos por qué es mucho más que un ritmo, ¡no te lo pierdas!

Es la Mañana de Fin de Semana
Manuel Comesaña sigue adentrándose en el mundo del reggae y descubrimos por qué es mucho más que un ritmo, ¡no te lo pierdas!
Bob Marley | Flickr/CC/Wasfi Akab

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