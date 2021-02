Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, ha hablado en Es la Mañana de Federico de los ataques que su partido está lanzando contra Vox como en el último debate celebrado en TV3: "No sé si estuve especialmente duro con el señor Garriga que empezó llamándonos cobardes y traidores. Me decepcionó un poquito. Él llegó con el objetivo de agredir y menoscabar los objetivos de la lucha de Cs. Lo que le dije es que, cuando fundamos Cs, él estaba asentado en el PP que pactaba con Pujol sin hacer nada".

"Si hay un partido con el que están encantados los independentistas es Vox", ha asegurado. "En el ámbito del constitucionalismo, los recién llegados empiezan tirando los trastos a la cabeza a los que estamos defendiendo la Constitución, a los españoles, nuestro idioma".

Carrizosa ha asegurado que "lo que necesitamos en Cataluña es un escaño más, no pelearnos entre nosotros. Los que estamos sufriendo día a día a los separatistas necesitamos ganarles por un escaño más".

Sobre los ataques que están sufriendo los miembros de Vox desde que empezó la campaña electoral ha querido recordar que "quien se ha olvidado o no se ha enterado es Garriga, porque hemos condenados esas agresiones porque las sufrimos nosotros desde hace muchos años en Cataluña. Nosotros sabemos lo que es y a mí me han pegado, escupido, me han hecho de todas, le han partido la cara a alguno de nuestros concejales. Que venga ahora Abascal a llamarnos cobardes y traidores... Lo que le dije es que mientras yo montaba un partido para defender a los catalanes, él no estaba allí, estaba en un sitio más cómodo". Y ha recordado que "cuando a esRadio les quitaron las licencias en Cataluña los de Ciudadanos nos manifestamos en contra de ese atentado contra la libertad de expresión".

Acusado de haber abandonado Cataluña con los ejemplos de Albert Rivera, primero, e Inés Arrimadas, después, Carrizosa ha dicho que "no nos hemos ido de Cataluña, los independentistas fueron los primeros en decir que nos hemos ido y eso es un mantra independentista. Es como decir que Abascal se ha ido del País Vasco. Creo que en el Congreso hemos hecho más que nadie para intentar que los independentistas no influyan en el Gobierno de España. Jamás hemos descuidado la unidad de España".

Sobre el 14-F y el día después con los resultados electorales, el candidato naranja ha reconocido que se "sentaría con el diablo por tener un gobierno constitucionalista y dar carpetazo al independentismo" porque "el hecho de que tengamos un presidente socialista con un vicepresidente de Podemos nos coloca en un grave peligro de que haya un tripartito a menos que Cs logre movilizar a los votantes indecisos y podamos hacer un improbable gobierno constitucionalista".

Ante la posibilidad de un fraude electoral por la imposibilidad de conformar mesas electorales legales, Carrizosa ha dicho que "hay que ser legalista y extremadamente respetuoso con lo que ocurra al final con la constitución de las mesas y con el recuento de los votos y publicación de los resultados. Si hay algún motivo para impugnar se hará, pero no estamos por la labor de deslegitimar unas elecciones que van a ser complicadas, pero que confío en la actuación de la Junta Electoral".

"Es posible que salgan escenario de ingobernabilidad. Estamos cerca de batir a los independentistas, pero también es verdad que con un parlamento tan fragmentado puede pasar cualquier cosa", ha concluido Carrizosa.