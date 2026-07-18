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El arte de la historia

El Arte de la Historia: La guerra de los mencenarios, la batalla olvidada de Cartago

Sergio Alejo nos invita a recordar la guerra de los mercenarios, una batalla olvidada de Cartago, ¡no te lo pierdas!

Es la Mañana de Fin de Semana
Sergio Alejo nos invita a recordar la guerra de los mercenarios, una batalla olvidada de Cartago, ¡no te lo pierdas!
monedas, antigua, romano | Pixabay/CC/papazachariasa

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