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Cine, series y cartelera

Cine, series y cartelera: ¿Es La Odisea de Nolan tan woke como dicen?

Juanma González regresa a su espacio con los estrenos candentes de la semana: La Odisea, Posesión infernal en llamas y Horror and love.

Es la Mañana de Fin de Semana
Juanma González regresa a su espacio con los estrenos candentes de la semana: La Odisea, Posesión infernal en llamas y Horror and love.
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