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Biografías

Biografías: Astrid Lindgren, mi mundo perdido

En el espacio de Biografías hoy nos centramos en la vida y obra de la autora sueca Astrid Lindgren con Cristina Peregrina, editora de Kókinos.

Es la Mañana de Fin de Semana
En el espacio de Biografías hoy nos centramos en la vida y obra de la autora sueca Astrid Lindgren con Cristina Peregrina, editora de Kókinos.
"Pipi Calzaslargas" o "Pipi Langstrung" es un personaje de ficción creado por la escritora sueca Astrid Lindgren. Famosa por una serie de televisión muy popular en los años 80 y 90, Pipi vivía con sus mascotas, un mono llamado "señor Nilson" y un caballo blanco de lunares oscuros llamado "Pequeño Tío". | Imagen TV

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