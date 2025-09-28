Biografías: Ana María Matute, una vida de cuento

Últimos audios
- Es Salud: Nutrición y deporte, cómo combinarlosLucía Prieto habla con ayuda de los expertos de Mundo Natural de nutrición y deporte, cómo combinarlos.
- TDND: El novedoso producto de FinizensGiorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, de Finizens, visitan Tu Dinero Nunca Duerme para presentarnos un producto muy novedoso.
- Cine, series y cartelera: Viajes de película, una oda al turismo cinematográficoDani Palacios hoy nos propone grandes películas para viajar... ¡de película! Desde Paco Martínez Soria hasta Sofia Coppola, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Prevención de adicciones, el útlimo curso de Ayanta y la mejor librería de cómicsPrevención de adicciones con Pedro García Aguado, Si alguna vez hubo un nosotros, el último curso de Ayanta Barilli y el premio de Akira Cómics.
- No Te Equiwokes. ¿Vacaciones o reivindicación? La realidad de la 'flotilla basurilla'Nuria Richart repasa las polémicas actuaciones de la flotilla, y la vida que están llevando en ella sus supuestos activistas
- La Agenda Parente: Feria ganadera en Orihuela del Tremedal, cine y derecho en Huesca y Feria de Otoño en MadridAlicia Parente nos ofrece tres temas geniales para disfrutar: Feria Ganadera en Orihuela del Tremedal, el Ciclo de Cine y Derecho en Huesca y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Ana María Matute, 50 años de Tiburón, las rondas de la vida y másLa vida de Ana María Matute, las rondas con Jesús Alcoba, los 50 años de Tiburón con Miguel del Pino y Los reyes del universo, ¡dale al play!
- La Biblioteca de Elia: ¡Los reyes del universo!En La Biblioteca de Elia hoy ojeamos Los reyes del universo y charlamos al respecto con Cristina Peregrina, responsable de Comunicación de Kókinos.
- Tertulia La Trinchera. Hacienda acosa a los españoles, pero se olvida de la familia SánchezMarcos De Quinto se estrena en La Tertulia junto a Elisa Vigil y Rubén Arranz para abordar los principales temas de actualidad
- La Trinchera de Llamas del 28/09/2025 - La sombra de Sánchez en los casos que afectan a su mujer y su hermanoPrograma completo de la trinchera dónde abordamos los casos Begoña Gómez y David Sánchez bajo el nexo de poder de Pedro Sánchez
