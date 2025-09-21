Biografías: Francisco Umbral, el hombre que se inventó a sí mismo

Últimos audios
- TDND: El gran reto de los valueEsta semana nos acompaña Carlos González-Romas, de Cobas AM, para comentar cómo ven desde su gestora la actualidad del mercado.
- Cine, series y cartelera: ¿Qué nos depara la cartelera de otoño?Dani Palacios toma los micrófonos para informarnos de los imperdibles estrenos que llegan este otoño, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Un monstruo viene a verme, la inmunización ante el sufrimiento, Roma y la IAUn monstruo viene a verme en el Teatro Fígaro, inmunización ante el sufrimiento con Beatriz Izquierdo, Roma con David Alonso y la IA con Carla Matos.
- Tecnología Nivel Usuario: ¿La IA piensa por ti? Estos son los errores que comete y cómo evitarlosMarisa Tormo alerta sobre los riesgos de usar la inteligencia artificial sin criterio y defiende una educación tecnológica con enfoque humano.
- Viajes Fin de Semana: Roma en Ferragosto y un espresso macchiato, per favoreDavid Alonso nos lleva en un maravilloso viaje por Roma, la ciudad eterna. Lo típico y lo no tan típico... ¡Ah! Y geniales lugares para comer.
- La Agenda Parente: Comercio en Ávila, la Feria del Jamón en Coria y Noche de murciélagos en EngueraComercios y tiendas del S.XX en Ávila, celebramos el jamón en Coria, Extremadura, y la Noche de los murciélagos en Enguera, Valencia.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Homenaje a Francisco Umbral, cómo manejar el tiempo y el águila que vive en la LunaHomenaje a Francisco Umbral con su amigo Eduardo Martínez Rico, manejar el tiempo con Jesús Alcoba, un águila en la Luna con Miguel del Pino y más.
- La Biblioteca de Elia: Mi cama fantástica, ¿cómo explicar a los más pequeños los hábitos del sueño?En La Biblioteca de Elia ojeamos Mi cama fantástica de Olga Sesé y charlamos sobre los hábitos del sueño de los más pequeños. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: Un águila en la LunaMiguel del Pino hoy nos habla del único águila que habita en la Luna... ¡No te lo pierdas!
- Biografías: Francisco Umbral, el hombre que se inventó a sí mismoEn Biografías hoy descubrimos la vida y obra del autor Francisco Umbral charlando con su amigo Eduardo Martínez Rico. ¡No te lo pierdas!
- Suscríbase a los podcast