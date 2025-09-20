Es La Mañana de Fin de Semana: De los inicios de los Beatles a las serpientes ibéricas

Últimos audios
- La Contratertulia: ¿Se acabará el mundo el 23 de septiembre?Dani Palacios comenta las locuras de la semana: Se acerca el fin del mundo, Jordi Hurtado y el fin de una era, cotillear es maravilloso y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: ¿Cómo hacer viral los temas del pasado, ayudar en la desesperanza y cuidar los dientes?Las publicaciones virales sobre chismes de siglos pasados, Alfredo Alcaín en Alcalá 31, El Plan B y la salud bucodental tras el verano.
- El Rincón de Lectura: ¿Cómo ayudar a los jóvenes en su desesperanza vital?En El Rincón de Lectura hoy ojeamos El Plan B, lo último de Agustín Bonifacio. ¿Cómo ayudar en la desesperanza? Lo conocemos.
- El Arte de la Historia: Los cotilleos más virales de los siglos pasados que triunfan en InstagramHoy conocemos a la historiadora del arte y restauradora Beatriz San Vicente que ha hecho viral los chismes de siglos muy pasados. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: De los inicios de los Beatles a las serpientes ibéricasManuel Comesaña nos encandila con el skiffle y Miguel del Pino nos adentra en el mundo de las serpientes. ¡Dale al play!
- El Primer Palo (19/09/2025); Las declaraciones de Xabi Alonso sobre ViniciusTertulia con María Trisac, Paul Tenorio y Látigo Serrano.
- Ecología para todos: Las serpientes ibéricasMiguel del Pino hoy trae metafóricamente al estudio a las serpientes ibéricas.
- El Pentagrama de Comesaña: Mundo Beatles III, el skiffle y la invasión americanaManuel Comesaña sigue desgranando el mundo que configuró a los Beatles. Hoy el skiffle y los ramalazos americanos. ¡No te lo pierdas!
- La Trinchera de Llamas del 20/09/2025 - El Gobierno abandona a las mujeres y arrincona al castellanoPrograma completo dónde abordamos el escándalo de las pulseras anti maltratadores, la obligatoriedad del catalán en las empresas o situación de Gaza
- La Lupa. La influencia del Gobierno en el rescate de Air EuropaRubén Arranz vuelve con su sección 'La Lupa' para analizar los indicios de tráfico de influencias en el rescate de Air Europa
