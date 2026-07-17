Tertulia de Federico: "Están dando un golpe de Estado"

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- Es salud de Verano: El mejor desayuno para el veranoLucía Prieto y los expertos de Mundo Natural analizan cual es el mejor desayuno para el verano y cual es el mejor tratamiento para prevenir las canas.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Nuevos audios aumentan la tensión por el boicot de la Guardia Civil en los actos de AyusoGonzalo Heredero repasa toda la actualidad madrileña.
- Kilómetro Cero: El dilema de Almaraz, el coste del absentismo y la ciberseguridad en el hogarJaume Segalés y su equipo analizan los temas de actualidad y comentan la agenda cultural.
- Con Ánimo de Lucro: Las deficiencias del sistema energético españolLuis F. Quintero y su equipo desmontan la propaganda ecologista.
- Boletín de las 13:00Los servicios informativos de esRadio comentan la última hora de la actualidad.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista repasa toda la actualidad en el boletín de las 12:00.
- Por fin es viernes: 'La Odisea' de Homero dirigida por Christopher NolanArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: De la novia 'tentadora' de Carlos Alcaraz a la boda de Ana María AldónFederico analiza toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Emilia Landaluce y Daniel Carande.
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