Tertulia de Federico: La Caída, la fábula de Cerdán

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- Kilómetro Cero: Nace en Madrid el Festival Villanos Flamenco.Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: España hipoteca su futuro mediante el expolio fiscal de HaciendaLuis F. Quintero y su equipo analizan los efectos del saqueo fiscal del Gobierno.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista comenta toda la actualidad en el boletín de las 13:00.
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- La importancia de una buena gestión económica personal con SR FinancialFederico entrevista a los fundadores de SR Financial y hablan de la importancia de una buena gestión del dinero.
- Crónica Rosa: Buckingham reitera su desprecio al príncipe Harry y le niega alojamiento en su regreso a Reino UnidoFederico y Verónica Caso comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Tico Chao.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Telele: ¿Cansado de la ola de calor? Los destinos más fríos de las seriesFrente al bochorno estival, un repaso por enclaves ficticios y reales como Winden o Cicely que ofrecen temperaturas de hasta cinco grados.
- Notas (musicales) a pie de página: Tranchetismo ilustrado o bandas que tienen menos de 5000 oyentes mensualesUn recorrido sonoro por el panorama emergente e independiente nacional e internacional a través de artistas que merecen mayor difusión.
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