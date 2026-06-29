Tertulia de Federico: Venezuela, rematada por el régimen

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- Federico entrevista a Núñez Feijóo: "Ni alfombras, ni cajones, ni ventanas van a quedar sin abrir ni levantar"Federico entrevista a Núñez Feijóo que ha hablado de Sánchez, Zapatero y la la Ley de Nietos de la que ha dicho que están "fabricando votantes".
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