Tertulia de Federico: Especial desde Salamanca

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- Autoreverse 008Esta cinta arranca con una especie de Macarena y sus palmeros, se oyen canciones de series y derivadas y, sobre todo, jugamos con los nombres.
- Una Hora Contigo: Miriam Díaz Aroca, del 'Un, dos, tres...' a AlmodóvarArconada entrevista a la actriz por la función La casa del mar y repasa con ella su trayectoria desde el mítico programa Chicho a Tacones Lejanos.
- Es Cine: Una madura 'Toy Story', la pasión de Jessica Chastain y los ciclos de FlixOléSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de Toy Story 5, entrevistan a Michel Franco por Dreams, Aina Clotet por Viva. Además, FlixOlé y CelebriChic.
- Entrevista a Aina Clotet por 'Viva': "Los personajes no siempre tienen que caernos bien"Sergio Pérez entrevista a la actriz en su debut como directora en una historia que ella misma protagoniza sobre la vida después del cáncer.
- CelebriChic: Jessica Chastain, la gran actriz de Hollywood que reniega de sus raíces españolasSergio Pérez y Marta Gutiérrez hablan de la actriz a raíz del estreno de Dreams y repasan su trayectoria y su discreta vida.
- El Primer Palo (19/06/2026); Programa completo; la selección se la juega ante Arabia SaudiTertulia con Israel Iñiguez, Dani Blanco, Látigo Serrano y Sergio Fernández
- Entrevista a Michel Franco por 'Dreams': "Las escenas sexuales bien hechas son interesantes"Sergio Pérez entrevista al director por Dreams, Jessica Chastain es una millonaria filantrópica que mantiene una relación con un bailarín mexicano.
- Los ciclos de FlixOlé: De Buñuel al cine quinqui, la historia de EspañaAndrés Arconada destaca joyas restauradas como 'Función de noche' de Josefina Molina y obras de culto que retratan la evolución social de España.
- Estrenos en plataformas: Acción, comedia, morbo y sexoSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de los estrenos de streaming, desde el romance en Netflix al suspense de Movistar Plus.
- Estrenos en cines: 'Toy Story' contra la tecnología, disturbios contra la Policía y la creación del satisfyerSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de Caso 137, Toy Story 5, Dreams, El placer es mío, Viva, Habitación nº 13, Bajo el mismo sol, Antes del amor...
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