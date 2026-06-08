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Tertulia de Federico

Tertulia de Federico: El Papa reúne a una multitud de españoles en un momento crítico para España

Federico analiza con Rosana Laviada, Dieter Brandau y Rubén Arranz la visita de León XIV a España.

Es la Mañana de Federico

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Federico analiza con Rosana Laviada, Dieter Brandau y Rubén Arranz la visita de León XIV a España.
Llegada Papa León XIV a España con la presencia de Sánchez y algunos miembros dele Gobierno además de los Reyes | Europa Press

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