Tertulia de Federico: Los gobiernos PP-Vox echan a andar

Últimos audios
- Las cosas de Palacios: Terrores españolesUn recorrido por obras maestras fílmicas que, como Angustia o Los Sin Nombre, triunfaron en el exterior gracias a su arriesgada propuesta visual.
- El Resplandior: Demon Slayer y como ha evolucionado la música de los animesDe Heidi a la complejidad de Go Shiina: las aventuras de Tanjiro Kamado revolucionan el mercado global con una calidad técnica cinematográfica.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Belleza: 'Jabón y Papel': olores que cuentan historiasFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Marta Huerva, fundadora de 'Jabón y Papel'.
- Belleza: 'La Prairie', los productos de lujo para el cuidado de la pielFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Ana Guerrero. directora de educación e integrante del comité de dirección de 'La Prairie'.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Lloros y abrazos en el "reencuentro interplanetario" entre Isabel Pantoja y Kiko RiveraFederico e Isabel González repasan la actualidad del corazón con Daniel Carande y Tico Chao.
- Al Alimón: David de Miranda abre la Puerta del Príncipe por segundo año consecutivoFederico y Amorós analizan el triunfo de David de Miranda en la corrida de El Parralejo y la previa de la última tarde de Roca Rey en esta feria.
- Tertulia de Federico: Los gobiernos PP-Vox echan a andarFederico analiza con Rosana Laviada, Carlos Cuesta y Rubén Arranz los pactos PP y Vox y la teatralidad hasta llegar a ellos.
- La República de los Tonnntos: La cobardía de Francina ArmengolSantiago González destaca la auténtica cobardía de Francina Armengol que arremetió contra Tellado llamándole cobarde.
- Suscríbase a los podcast