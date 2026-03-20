Tertulia de Federico: Vox, ante su peor crisis

Últimos audios
- Con Ánimo de Lucro: ¿Qué esconde el paquete de medidas contra la crisis de Sánchez?Luis F. Quintero y su equipo analizan el plan anticrisis del Gobierno.
- Kilometro Cero: 'Entre dos orillas'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- El "fin de la turra" woke en las películas: la gente huye de películas que echan la broncaNueva entrega de Par-Impar dedicada a... de todo un poco. Dani y Juanma conversan sobre todo lo que han visto estas últimas semanas.
- Crónica Rosa: Alejandra Rubio dejará de jugar al despiste sobre si amplía la familia en 'De Viernes'Federico e Isabel González comentan la actualidad del corazón con Emilia Landaluce y Tico Chao
- Por fin es viernes: 'Amarga Navidad', lo último de AlmodóvarArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Ayanta Barilli y Encarna Jiménez comentan toda la actualidad cultural.
- Tertulia de Federico: Vox, ante su peor crisisFederico analiza con Carlos Cuesta y Rubén Arranz cómo Espinosa de los Monteros y Ortega Smith exigen un congreso extraordinario en Vox.
- Federico a las 8: La Guardia Civil denuncia las irregularidades de Forestalia en AragónFederico comenta el cerco de la Guardi Civil a Forestalia, el desprecio de Óscar Puente a las víctimas de Adamuz y otros asuntos de la actualidad.
- La República de los Tonnntos: El cantante Silvio Rodríguez iría a la guerra si Trump toma el control de CubaSantiago González comenta las declaraciones de Silvio Rodríguez y ortos tonnntos patrios como la flotilla liderada por Pablo Iglesias.
- Federico a las 7: España, nuestro principal orgulloFederico repasa la historia de España subrayando los innumerables motivos para sentirnos orgullosos en lugar de pedir perdón como ha hecho el Rey.
- Los titulares de la prensa del día 20/03/26Daniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares como lo que publica LD sobre cómo la Guardia Civil paraliza un proyecto de Forestalia en Teruel.
- Suscríbase a los podcast