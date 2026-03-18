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Tertulia de Federico

Tertulia de Federico: ¿A qué obedecen las palabras del Rey sobre la conquista de México?

Federico analiza con Herrero y Marhuenda las palabras del Rey con la conquista de América, por qué y por qué ahora, y cómo ha respondido Sheinbaum.

Es la Mañana de Federico

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