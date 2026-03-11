Tertulia de Federico: Feijóo y Abascal monopolizan el cierre de campaña en Castilla y León

Últimos audios
- Mundo Natural: Crema antimanchas y despigmentante mediterraneusIsabel Gónzalez y Beatriz de la Torre hablan de este producto de Mundo Natural.
- Hablemos con...: Juan Duyos, Presidente de la Asociación de Creadores de Moda en EspañaIsabel González habla con Juan Duyos que presenta su nueva colección y analiza la salud del diseño de autor en España.
- El Primer Palo (10/03/2026); El ring; la pelea de Jon FernándezJaime Ugarte y Juanma Rodríguez charlan con el entrenador de Jon Fernández, Nico González
- Crónica Rosa: Mbappé juega a los bolos en París con Ester ExpósitoIsabel comenta toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce, Daniel Carande y Tico Chao.
- Tertulia de Federico: Feijóo y Abascal monopolizan el cierre de campaña en Castilla y LeónDaniel Muñoz analiza con Julián Quirós, Luis Balcarce y Alejandro Entrambasaguas el cierre de campaña en Castilla y León y otros asuntos.
- La Bolsa: Las bolsas europeas caenLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Recuerdo a Raúl del Pozo, maestro de periodistasJesús F. Úbeda recuerda a Raúl del Pozo, fallecido este martes a los 89 años, junto a D. Muñoz, A. Entrambasaguas, Julián Quirós y Luis Balcarce.
- La República de los Tonnntos: La torpe operación política con Sarah SantaolallaSantiago González comenta la operación política en torno a Sarah Santaolalla y otros asuntos de este país pleno de tonnnntos.
- Federico a las 8: Sánchez convierte a Von der Leyen en villanaDaniel Muñoz analiza cómo Pedro Sánchez impulsa la división en la Unión Europea por la Guerra de Irán y otros asuntos de la actualidad.
- El sector del transporte prepara una respuesta conjunta ante la subida de gasolina y dieselDaniel Muñoz entrevista a Juan José Gil secretario general de de Fenadismer, una federación de transportistas que agrupa a miles de trabajadores.
- Suscríbase a los podcast