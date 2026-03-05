Últimos audios
- Fútbol esRadio: ¿Por qué no ha mejorado el Real Madrid con la llegada de Arbeloa?Tertulia moderada por Sergio Valentín. Hoy con Ignacio Escudero, Luis Colom y Alfredo Somoza.
- Es Noticia: Sánchez rescata el 'No a la guerra' mientras manda efectivos a la guerraJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo Sánchez envía una fragata a Chipre tras los ataques de Irán.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Editorial de Juan Pablo: No a la guerra pero vamos a la guerraJuan Pablo Polvorinos analiza las contradicciones de Sánchez que el pasado verano no criticó que Trump destruyera instalaciones nucleares en Irán.
- Con Ánimo de Lucro: Sánchez ahoga a los más vulnerables con la viviendaLuis F. Quintero y su equipo analizan el impacto económico de las crisis de la vivienda.
- Kilometro Cero: Teatralia y RivollywoodJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Madrid es Noticia: Ayuso arremete contra la izquierda por su "No a la guerra"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Irene Rosales, ¿cornuda o consentidora?: "Mi marido no me ha respetado"Isabel González comenta la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Emilia Landaluce y Tico Chao.
- Belleza: Arturo Alba: cosmética de alta eficiencia y alternativas al retinolIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Arturo Álvarez-Bautista.
