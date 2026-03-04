Últimos audios
- Kilometro Cero: 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Sánchez traiciona a Occidente y deja vendidos a los españolesLuis F. Quintero y su equipo analizan el enfrentamiento de Sánchez contra EEUU.
- Hablemos con...: Pitingo lanza 'Pitingo y punto', disco grabado en MéxicoFederico e Isabel hablan con el cantante Pitingo sobre su nuevo disco 'Pitingo y punto'.
- Mundo Natural: Contorno de ojos mediterraneusFederico y Beatriz de la Torre hablan de este producto de Mundo Natural.
- Crónica Rosa: Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada, unidas por un mismo hombre: Luismi RodríguezFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón.
- Tertulia de Federico: Sánchez rescata en su peor momento el NO A LA GUERRAFederico analiza con Alejandro Entrambasaguas, Maite Rico y Rosana Laviada la declaración institucional de Sánchez mientras España se queda sola.
- Federico entrevista a Florentino Portero: "Sánchez se queda; Marruecos aprovechará para presionar en Ceuta y Melilla"Federico entrevista a Florentino Portero, analista internacional, sobre la declaración de Sánchez contra la guerra.
- La Bolsa: El gas se dispara un 80% en dos días y el Ibex cae por debajo de los 17.000 puntosLuis F. Quintero repasa la actualidad madrileña.
- La República de los Tonnntos: El último patinazo de Rufián, ahora contra AznarSantiago González comenta las declaraciones de Rufián contra Aznar acusándole de "sacar a mi generación de los institutos".
- Federico a las 8: El "villano" Sánchez se finge víctimaFederico analiza cómo Pedro Sánchez se presenta como víctima ante la amenaza de Trump tras haberse negado a dejar a EEUU a usar sus bases en España.
- Suscríbase a los podcast