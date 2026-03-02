Tertulia de Federico: Goya a la indigencia moral

Últimos audios
- Crónica Rosa: Juan Carlos I dice "voy a acabar ganando" y Federico le responde: "¿A quién?"Federico e Isabel comentan con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno las últimas declaraciones del rey emérito y la gala de los Premios Goya.
- Federico entrevista a Jaime Mayor Oreja: "La única esperanza es construir una mayoría natural entre PP y Vox"Federico entrevista al exministro del Interior que acaba de publicar su nuevo libro llamado Una verdad incómoda.
- La Bolsa 02/03/26Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Tertulia de Federico: Goya a la indigencia moralFederico analiza con Raúl Vilas y Tomás Cuesta los Goya que apoyaron a Palestina, condenaron el ataque a Irán y ni una palabra de la imputada Begoña.
- Federico a las 8: La alegría de las mujeres iraníes retrata a la prensa españolaFederico analiza cómo mientras las mujeres iraníes celebran la muerte del tirano la prensa e izquierda española lamenta la operación.
- La República de los Tonnntos: El detalle que demuestra la mentira de Sánchez en su vídeo de la bicicletaSantiago González comenta el nuevo vídeo de Sánchez destinado a intentar desmentir la dolencia cardiovascular del presidente.
- Prensa económica: La trampa de Sánchez con el SMILD publica un lunes negro de Rotellar que explica cómo La imposición de Moncloa podría destruir 174.000 empleos, según el Banco de España.
- Las Noticias de La Mañana: Nuevas revelaciones sobre Zapatero y Plus UltraFederico comenta cómo el día que Zapatero comparece en las Cortes por el rescate de Plus Ultra la prensa sigue sacando nueva información.
- Federico a las 7: Trump libera Irán y Sánchez habla del derecho internacionalFederico analiza cómo en el momento en que EEUU liquida a un tirano asesino como el Irán, Pedro Sánchez sale hablando de "derecho internacional".
- Los titulares de la prensa del día 02/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en el ataque a Irán para acabar con el régimen de los ayatolás.
