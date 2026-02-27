Tertulia de Federico: Felipe VI y su actitud ejemplar ante el emérito

Últimos audios
- Kilometro Cero: Enfermedades RarasJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: El Cine Español devuelve sólo un euro por cada cinco que recibe en subvencionesLuis F. Quintero analiza con Miguel Puga y Dani Palacios el sistema de subvenciones al cine en España.
- 'El Club de la Lucha' (1999) con Marina de la Torre (Anima Marina), la película que anunció la 'Autodestrucción Woke'En compañía de Marina de la Torre, autora de Autodestrucción Woke, abordamos El Club de la Lucha en Par-Impar.
- Por fin es viernes: 'Scream 7', "Siete son demasiado"Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Ayanta Barilli y Encarna Jiménez comentan toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: La Casa del Rey acierta poniendo a Juan Carlos I en su sitioFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce, Tico Chao y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: Felipe VI y su actitud ejemplar ante el eméritoFederico analiza con Luis Herrero y Bieito Rubido la situación del rey emérito y su posible vuelta a España.
- La República de los Tonnntos: Uclés, el tonto de la boina que da lecciones sin saber de historiaSantiago González comenta lo dicho por David Uclés contra Federico Jiménez Losantos
- Federico a las 8: Nogueras somete a un Sánchez cada vez más débilFederico analiza cómo el "pseudopresidente" está a merced de los caprichos de sus socios, como Junts, el partido del fugado Puigdemont.
- Federico a las 7: Federico a Sánchez, "veré pasar por delante tu cadáver político"Federico responde a Pedro Sánchez tras insultar a Libertad Digital. Un mentiroso que lleva 3 años sin presupuestos es un "pseudopresidente".
- Prensa económica: ¿Cómo quedan los caseros tras la caída del decreto antidesahucios de Sánchez?Federico comenta con Luis F. Quintero la caída del decreto antidesahucios de Sánchez en el Congreso, una victoria agridulce para los caseros.
