Tertulia de Federico: Crisis en Vox Murcia tras el caso Ortega Smith

- Tertulia de Federico: Crisis en Vox Murcia tras el caso Ortega SmithFederico analiza con Carlos Cuesta y Quirós cómo la dirección de Vox baraja sustituir en Murcia a José Ángel Antelo por ser cercano a Ortega Smith.
- La Bolsa 26/02/26Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Belleza: 'Unicled White Smile 5.0': lo último en blanqueamiento dental en casaFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con el equipo de Unicskin sobre este novedoso tratamiento.
- Crónica Rosa: Alejandra Rubio se estrena como novelista con una historia sobre "el descubrimiento del amor"Federico e Isabel comentan la actualidad el corazón con Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar.
- La República de los Tonnntos: La Audiencia Provincial de Valencia deja en evidencia a la sectaria Silvia IntxaurrondoSantiago González comenta cómo una vez más ha quedado demostrado el sectarismo de Silvia Intxaurrondo en TVE, ahora a cuenta de Mónica Oltra.
- Federico a las 8: Decae el escudo de Sánchez para los okupasFederico analiza cómo el Gobierno volverá a perder la votación de su "escudo social" que realmente protege a los okupas.
- Federico a las 7: Puente pierde los papeles ante las dudas sobre el estado de salud de SánchezFederico comenta los insultos de Óscar Puente a Libertad Digital tras la exclusiva sobre el estado de salud de Pedro Sánchez.
- Los titulares de la prensa del día 26/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día, casi toda la la prensa se ha tragado la cortina de de humo de Sánchez con el 23-F.
- Federico a las 6: La prensa se traga la cortina de humo del 23-F que no revela nada nuevoFederico analiza cómo la la prensa se ha tragado la cortina de humo de Sánchez "desclasificando" documentos del 23-F que no aportan nada nuevo.
- Un castillo espectacular desde el que ver una de las batallas más recordadas de nuestra historiaNuestro podcast visita esta semana un lugar clave en la historia de Estados Unidos y otro igualmente importante en la de España: Boston y Almansa.
