- Entrevista a Perla Della NaveFederico e Isabel González hablan con Perla Della Nave, directora de la clínica Vericat.
- Los Libros: Andrés Amorós presenta su nuevo libroFederico habla con Andrés Amorós sobre su nuevo libro, Se canta lo que se pierde.
- Crónica Rosa: Federico desmonta las "pruebas" del romance entre Felipe VI y Juliana AwadaFederico e Isabel comentan la actualidad del corazón con Paloma Barrientos y Beatriz Miranda.
- Tertulia de Federico: El acuerdo de Feijóo que no firma AbascalFederico comenta con Rosana y Maite Rico la llamada de Feijóo a Marco Rubio y el nuevo marco negociador con Vox.
- El Primer Palo (23/02/2026); Comentario de Juanma; la sanción a PrestianniJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada.
- Federico entrevista a Ernesto YamhureEntrevista a Ernesto Yamhure, director del medio Los Irreverentes.
- Las Noticias de La Mañana: Nueva acusación contra el ex DAOFederico comenta las nuevas denuncias contra el exDAO por acoso y el silencio de la fiscal Peramato.
- Prensa económica: Más de la mitad de las películas españolas no recaudó ni 1.000 euros en taquilla en 2025Federico comenta con Luis F. Quintero el desastre del cine español: más de la mitad de las películas no recaudaron ni 1.000 euros en 2025.
- La República de los Tonnntos: Ignacio Escolar ya no sabe ni distinguir las preposicionesSantiago González comenta el titular de Eldiario.es sobre el aumento del precio de la vivienda en Cataluña donde manipulan la realidad.
- Federico a las 8: Feijóo sienta las bases para un futuro compartido con VoxFederico analiza la intervención de Feijóo en la negociación con Vox para gobernar en Extremadura y Aragón y marcar el camino a nivel nacional.
