Últimos audios
- Qué me pasa, doctor: Caos en atención primaria: "10 minutos por paciente no bastan; hacemos jornadas de 24 horas"Federico, Isabel y el Dr. Enrique de la Morena hablan con la doctora Eva Díez, médico de familia en Villaverde Bajo.
- Recetuits: Makoto, con Elías MurcianoFederico y Alberto Fernández hablan con el chef Elías Murciano.
- Crónica Rosa: Federico: "El caso del príncipe Andrés es una red de poder y dinero que representa al mal"La Crónica Rosa de Es la Mañana ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno
- Alberto Rojas: "Putin ha perdido Ucrania para siempre, el odio durará generaciones"Federico entrevista a Alberto Rojas, corresponsal de El Mundo en Ucrania, que hace balance de cuatro años de guerra.
- Tertulia de Federico: ¿Es privada la salud de un presidente?Federico analiza junto a Ignacia de Pano y Alejandro Entrambasaguas la exclusiva de Libertad Digital.
- La República de los Tonnntos: El Gobierno borra de la Constitución a Juan Carlos I, Aznar, Rajoy y las víctimas de ETASantiago González comenta la exposición organizada por el Gobierno con la agencia EFE y el Congreso dedicada a la Constitución al ser la más longeva.
- Federico a las 8: Exclusiva de LD, Sánchez padece una dolencia cardiovascular.Federico comenta la exclusiva de LD sobre que Sánchez padece una dolencia cardiovascular de la que está siendo tratado desde hace meses.
- Las Noticias de La Mañana: Abatido El Mencho, el narco más buscado de MéxicoFederico comenta la muerte de "El Mencho", líder del cártel Jalisco, en un operativo conjunto que ha desatado una ola de violencia en México.
- Prensa económica: Sánchez dispara la deuda pública en casi 80.000 millones en 2025Federico comenta con Luis F. Quintero la deuda que dejan las políticas de Sánchez.
- Pepe Ferruzca: "La presión del gobierno de EEUU al de México ha sido determinante para hacer esta operación"El periodista Pepe Ferruzca cuenta desde Colima, México, la última hora del caos desatado por el narcoterrorismo tras el abatimiento de 'El Mencho'.
