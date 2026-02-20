Últimos audios
- Por fin es viernes: 'El agente secreto', "ganará el Oscar"Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- 'Algo Salvaje' (1986), o cómo dejar que Melanie Griffith te organice el fin de semanaJuanma y Dani conversan sobre Algo salvaje, la comedia de Jonathan Demme, en un nuevo episodio de Par Impar.
- Crónica Rosa: Federico, sobre la guerra Matamoros-Constanzia: "Los trapos sucios no se lavan en casa, sino donde paguen"Federico e Isabel comentan la actualidad del corazón con Emilia Landaluce y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: Todo el mundo conocía al DAOFederico analiza con Carlos Cuesta y Eduardo Inda el caso DAO: la "camarilla" de Zapatero y Bono y el encubrimiento de Marlaska.
- El Primer Palo (19/02/2026); Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (19/02/2026); Comentario de Juanma; Mbappe es un líderJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Federico a las 8: En Sánchez mandan Zapatero y el zapaterismoFederico analiza cómo el nombre de Zapatero también ha salido en el caso del DAO, el expresidente siempre está en la sombra del PSOE de Sánchez.
- La República de los Tonnntos: A la víctima del DAO le han puesto ¿escolta o espía?Santiago González comenta cómo Interior ha puesto una "escolta" a la víctima del DAO pero señala cómo puede informar de sus movimientos.
- La Bolsa: El Ibex 35 se mantiene sobre los 18.000 puntos a la espera del conflicto entre EE.UU. e IránLuis F. Quintero nos trae la apertura de la bolsa.
- Prensa económica: El colmo de la okupación en España: Maresme tiene más casas con okupas que en alquilerFederico comenta con Luis F. Quintero el insólito caso de Maresme, una prueba del desamparo de los propietarios y el auge de las mafias de okupación.
