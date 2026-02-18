Últimos audios
- Hablemos con...: Alfonso Reyes por 'Huevos con patatas'Federico habla con Alfonso Reyes, que presenta 'Huevos fritos con patatas': un alegato contra el ruido y las consignas vacías desde el sentido común.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Un mes después, Isabel Preysler presta su apoyo a Julio IglesiasFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Alaska y Beatriz Cortázar.
- La Bolsa: El Ibex 35 supera los 18.100 puntos camino de máximos históricos impulsado por JapónLuis F. Quintero nos trae la apertura de la bolsa.
- Tertulia de Federico: Marlaska no dimiteFederico comenta con Dieter Brandau y Marhuenda el escándalo del DAO: Marlaska mantuvo un año al jefe de la Policía acusado de violación.
- El Primer Palo (17/02/2026); El ringJaime Ugart y Emilio Marquiegui repasan la actualidad boxística
- La República de los Tonnntos: La postura hipócrita de las "feministas" como Belarra ante el burkaSantiago González comenta la dimisión del DAO de la Policía tras la acusación de una violación y el rechazo de la izquierda a prohibir el burka.
- Federico a las 8: Marlaska cuestionado tras la dimisión de su DAOFederico analiza la dimisión del DAO de la Policía tras ser acusado de violación y recuerda que es el protegido de Marlaska.
- Prensa económica: La última locura anticapitalista: "Abolir la heterosexualidad como modo de producción"Federico comenta con Luis F. Quintero el último disparate del filósofo marxista Federico Zappino, que vincula la teoría de género con el materialismo.
- Las Noticias de La Mañana: Sánchez amañó las primarias de 2017: "Mete los votos de los cuatro rumanos"Federico comenta los nuevos mensajes de Koldo García desvelados por El Español.
