Últimos audios
- Fútbol esRadio: El Madrid golea a la Real Sociedad sin MbappéTertulia con Sergio Valentín, Luis Herrero, José Luis Garci, Isidoro San José y Jaime Ugarte.
- Es Noticia: Nuevo caso de corrupción en el PSOE de Sánchez, el caso CabezónJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en el caso de corrupción de Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Almeida denuncia presiones "insoportables" del Gobierno para colocar a CabezónGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Así ha degenerado el Estado del BienestarLuis F. Quintero y su equipo profundizan en las "verdades incómodas" del mundo contemporáneo.
- Kilometro Cero: BabyDespensaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Recetuits: Casa Pedro, uno de los restaurantes centenarios más emblemáticos de MadridFederico y Alberto hablan con Irene Guíñales, Gerente de Casa Pedro.
- Qué me pasa, doctor: Los motivos de la huelga de médicosFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con el Dr. Antonio Zapatero, catedrático de patología clínica médica.
- Crónica Rosa: Federico: "Las fotos de Juan Carlos I con sus amigos son una bofetada al Rey"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- Suscríbase a los podcast