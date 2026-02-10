Últimos audios
- Con Ánimo de Lucro: Sánchez condena a España a la pobreza con el ingreso mínimoLuis F. Quintero y su equipo analizan cómo el Gobierno ha creado un país de subsidiados.
- Madrid es Noticia: Mónica García lanza su "ley anti-Madrid"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: La transformación del sector bancarioJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Libros: 'Cartas a Teresa' de Jorge GuillénFederico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Cartas a Teresa, la correspondencia sostenida entre Jorge Guillén y su hija Teresa.
- Crónica Rosa: Hablamos con Tamara Gorro: superada con la situaciónFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Hablemos de las mujeres de la fotoFederico analiza junto a Rosana Laviada el artículo de opinión de Nevenka Fernández en El País titulado "Las mujeres de la foto".
- El primer Palo (09/02/2026); comentario de Juanma; Carvajal y ArbeloaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- El Primer Palo (09/02/2026); Football is coming home; El Benfica y la maldición de Bela GuttmannDani Blanco repasa la historia del Benfica, rival del Madrid el próximo martes en Champions.
