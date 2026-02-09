Últimos audios
- Qué me pasa, doctor: Comienza la huelga de médicos el próximo lunesFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con la Dr. Carmen Truyols Domínguez, médico anestesista y activista.
- Recetuits: Exento Sin Gluten, obrador y brunch artesanalFederico y Alberto hablan del obrador Exento Sin Gluten.
- Tertulia de Federico: El PP gana en Aragón pero sólo podrá gobernar con VOXFederico analiza con Rosana Laviada, y José Alejandro Vara el resultado de las elecciones de Aragón.
- Crónica Rosa: Cayetano Rivera y Tamara Gorro, más tranquilos tras confirmarse su romanceFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- La República de los Tonnntos: El análisis sesudo de las elecciones de Rosa VillacastínSanti González comenta el análisis de los resultados en Aragón de mentes tan sesudas como la de Rosa Villacastín.
- Federico a las 8: Feijóo y Abascal deben respetar a sus votantesFederico analiza los resultados en Aragón que demuestran cómo PP y Vox están llamados a entenderse. ¿Estarán a la altura Feijóo y Abascal?
- La Bolsa: El IBEX 35 recupera los 18.000 puntos y arranca la semana con un avance del 0,74%Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 7: El futuro del PP pasa por Vox, o no seráFederico analiza los resultados de las elecciones en Aragón donde el PP ha ganado, perdiendo dos escaños, y está obligado a pactar con Vox.
- Los titulares de la prensa del día 09/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en los resultados en Aragón.
- Federico a las 6: La derecha gana en Aragón, ¿y ahora qué?Federico analiza los resultados en Aragón donde Vox ha duplicado sus escaños mientras el PP ha bajado dos. ¿Se entenderán o será como en Extremadura?
