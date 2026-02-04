Tertulia de Federico: Con Jorge Azcón

Últimos audios
- Madrid es Noticia: Isabel Rodríguez: "Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid"Gonzalo Heredero repasa la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Con Ánimo de Lucro: El Gobierno arruina a los trabajadores para pagar las pensionesLuis F. Quintero y su equipo analizan el expolio fiscal al trabajo.
- Kilometro Cero: 'Grito, boda y sangre' y 'Mamá está dormida'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Hablemos con...: El libro sobre 'Sonrisas y Lágrimas' por su 60 aniversarioFederico entrevista a Guillermo Balmori por el libro del 60 aniversario de Sonrisas y lágrimas.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Con Jorge AzcónFederico analiza con Dieter Brandau y Marhuenda la actualidad política y entrevista al presidente de Aragón y candidato del PP.
- La Bolsa 04/02/26Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Crónica Rosa: Lola, la canción que Kiko Rivera nunca le dedicó a IreneFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Tico Chao y Carlos Pérez Gimeno.
- El Primer Palo (03/02/2026); el RingJaime Ugarte y Emilio Marquiegui nos traen la actualidad boxística
- El Primer Palo (03/02/2026); Comentario de Juanma; la prensa de BarcelonaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
