- Libros: 'Despedidas' el último libro de Julian BarnesFederico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Despedidas.
- Crónica Rosa: Astrid Gil-Casares, la española que aparece en los papeles de EpsteinFederico e Isabel comentan la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: ZP, borrado de la campaña en Aragón, podría reaparecer en el AteneoFederico analiza con Rosana Laviada, Raúl Vilas y Francisco Rosell como Zapatero desaparece en la estrategia electoral del PSOE.
- Federico entrevista a David AlandeteFederico entrevista a David Alandete, que presenta su nuevo libro, Objetivo Venganza.
- El Primer Palo (02/02/2026); Comentario de Juanma; en el Madrid todo es un mundoJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada.
- El Primer Palo (02/02/2026); Football is coming home; el Verona campeón de 1985Dani Blanco nos acerca a la historia del Verona, campeón de Italia en 1985
- La República de los Tonnntos: La indecente actuación de la socialista Carmen Martínez silenciando a FeijóoSanti González comenta el comportamiento indecente de la presidenta de la comisión de la Dana en el Congreso.
- Federico a las 8: Feijóo se revuelve ante la encerrona de SánchezFederico analiza la encerrona de Sánchez a Feijóo en la comisión de la Dana en el Congreso en la que el líder del PP fue contundente.
- Las Noticias de La Mañana: El PSOE recurre al chantaje con las pensionesFederico comenta el movimiento forzado de Sánchez.
- Prensa económica: Propietarias responden a Irene Montero por su señalamiento tras caer el decreto antidesahuciosFederico comenta con Luis F. Quintero la respuesta de propietarias que han sufrido años con inquiokupas a Irene Montero.
