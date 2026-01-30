Tertulia de Federico: Sánchez no preside el funeral por las 45 víctimas de Adamuz

Últimos audios
- Por fin es viernes: 'Marty Supreme'Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Federico entrevista a Hernández ManchaFederico entrevista al que fuera presidente de AP: "Si viera que Abascal gana de una tacada a Sánchez, le votaría, pero no lo veo".
- Crónica Rosa: Jesulín y Campanario preparan su "artillería legal" y Federico les avisa: "Es mejor no remover"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Verónica Caso, Emilia Landaluce, Beatriz Cortázar, Tico Chao y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Sánchez no preside el funeral por las 45 víctimas de AdamuzFederico analiza con Tomás Cuesta y Vara la ausencia tanto de Sánchez como de Puente en el funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz.
- El Primer Palo (29/01/2026); Programa completo; ¿Podría volver Mourinho?Tertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio y Paco Rabadán
- El Primer Palo (29/01/2026); Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (29/01/2026); Comentario de Juanma; La afición del Madrid, demasiado blanditaJanma Rodríguez realiza el comentario de entrada
- La República de los Tonnntos: Del "son las 5 y no he comido" de Sánchez al "no he dormido 3 horas seguidas" de PuenteSanti González comenta cómo Óscar Puente, que no fue al funeral al igual que Sánchez, se presentó en el Senado haciéndose la víctima.
- Federico a las 8: Huelva representa la España que Sánchez quiere destruirFederico analiza cómo el funeral de Huelva representa la España que odia Sánchez, una España educada que recuerda a sus víctimas en recogimiento.
- Federico a las 7: Un funeral ejemplar donde las víctimas dan una lecciónFederico analiza el funeral por las víctimas de Adamuz que fue toda una lección de comportamiento donde no hubo gritos sino recogimiento.
