Tertulia de Federico: La verdad sobre la asistencia a las víctimas de Adamuz

Últimos audios
- Madrid es Noticia: Ayuso acusa a Sánchez de carcomer el Estado de DerechoGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Los esclavos cubanos: manos negras y batas blancasLa Radioteca denuncia la existencia de miles de cubanos obligados por el Régimen a trabajar de forma forzosa. Esclavos de manos negras y batas blancas
- Kilometro Cero: Gran avance respecto al cáncer de páncreasJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Los beneficios de los tratados de libre comercioLuis F. Quintero y su equipo analizan la importancia del comercio.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Belleza: Colágeno durante la menopausiaTeresa de la Cierva trae a Concha Vivar, farmacéutica titular de Vivar Farma.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Belleza: Esthea MedicaFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Cristina García Millán, única doctora en Madrid que realiza el tratamiento BBL.
- Crónica Rosa: Jesulín de Ubrique y María José Campanario desmienten que vayan a ser abuelosFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: La verdad sobre la asistencia a las víctimas de AdamuzFederico analiza con Luis Herrero y Quirós las mentiras del Gobierno sobre la asistencia a las víctimas de Adamuz.
