- Madrid es Noticia: Nieve en Madrid: carreteras cortadas, incidencias en Metro, clases suspendidasJesús Sánchez repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: "La edad de plata" en el Teatro de la ZarzuelaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Con Ánimo de Lucro: El Gobierno utiliza a los pensionistas para blindar la okupaciónLuis F. Quintero y su equipo analizan el rechazo del decreto ómnibus.
- Mundo Natural: Crema antiedad Posidonia MediterraneusBeatriz de la Torre nos habla de las ventajas de este producto.
- Crónica Rosa: Iñaki Urdangarín sin la pregunta del millón: dónde está el dineroFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Alaska, Daniel Carande y Carlos Perez Gimeno.
- Hablemos con...: Juan Manuel García 'Pincho' por 'Ciencias del comportamiento'Federico e Isabel entrevistan a Juan Manuel García.
- Federico entrevista a Maibort Petit, politóloga e investigadora venezolanaFederico entrevista a Maibort Petit, politóloga e investigadora venezolana que hace más de veinte años se vio obligada a migrar a los Estados Unidos.
- Tertulia de Federico: Sánchez aguanta y reconstruye a FrankensteinFederico analiza con Rosana Laviada, Marhuenda e Ignacia de Pano la estrategia de Sánchez ante la sensación de colapso.
- Prohibido Contar Ovejas: California dreaming, Canciones para cruzar la costa de lado a ladoPlayas, autopistas infinitas y sueños rotos. Un viaje musical por California a través del pop, el rock, el punk y el hip hop.
- La República de los Tonnntos: Pilar Alegría ataca a Pedro Sánchez sin ni siquiera darse cuentaSanti González comenta la última perla de Pilar Alegría en la campaña aragonesa en la que sin darse cuenta ha atacado a Pedro Sánchez.
