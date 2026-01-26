Últimos audios
- Es Noticia: Las mentiras de Puente sobre el accidente de AdamuzJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo la prensa ha dejado en evidencia al ministros sobre el accidente de Córdoba.
- Editorial de Juan Pablo: Puente cazado. Mintió sobre la víaJuan Pablo Polvorinos analiza cómo el ministro recurre al "bulo" para tapar que la renovación de la vía no fue completa como había apuntado.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Isabel Díaz Ayuso: "Óscar Puente debe dimitir"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: "Los contribuyentes españoles tienen que despertar"Luis F. Quintero entrevista a Robert Amsterdam.
- Kilometro Cero: Acuerdo UE-MercosurJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Qué me pasa, doctor: Muelas del juicioFederico, Isabel y el Dr. Enrique de la Morena hablan con Ramiro Mallagray, cirujano maxilofacial.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Caso Julio Iglesias: las testigos protegidas se desmontan a sí mismasFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: El CNI advirtió sobre Pedro Sánchez en 2014Federico analiza con Rosana Laviada, Bieito Rubido y Maite Rico el desprecio del CNI a una alerta de Villarejo sobre Sánchez en 2014.
