Últimos audios
- Madrid es Noticia: Puente recorta a 160 km/h la velocidad del AVE Madrid-Barcelona, incumpliendo la promesa de 350 km/hGonzalo Heredero repasa la actualidad de Madrid.
- Kilometro Cero: 'Noche' en el Teatro EspañolJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Por qué falta un millón de personas cada día al trabajo?Luis F. Quintero y su equipo analizan el problema del absentismo.
- Tertulia de Federico: ¿Nos jugamos la vida viajando en AVE?Federico analiza con Vara y Bieito Rubido si realmente hay seguridad en la red ferroviaria española con los bandazos que está dando el Gobierno.
- Hablemos con...: Rosa ClaráFederico e Isabel González hablan con Rosa Clará, referente mundial en la moda nupcial.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Más whatsapp comprometedores de las denunciantes de Julio IglesiasFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Daniel Carande.
- Federico a las 8: El Gobierno culpa a Rajoy de su fallida gestiónFederico analiza la estrategia del Gobierno de Sánchez culpando al de Rajoy de su caótica gestión sin PGE y sin inversión en mantenimiento.
- La República de los Tonnntos: La izquierda del 11-M, 'Ayuso asesina', la Dana... pide ahora no politizar el accidenteSanti González comenta la hipocresía de la izquierda que siempre usa las tragedias llamando asesinos a los del PP pide ahora "no politizar".
- Federico a las 7: Accidente mortal en RodaliesFederico analiza cómo tan sólo unos días después del trágico accidente de Adamuz, un nuevo accidente ferroviario deja un fallecido.
- Suscríbase a los podcast