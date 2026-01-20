Últimos audios
- Jesús Núñez | Violencia, poder y angustia: Vivir encarceladoEl interior de las cárceles españolas. Drogas, violencia y desigualdad. Una conversación incómoda sobre las prisiones.
- Kilometro Cero: 'Festival ACENTO'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Qué está pasando con la gestión pública?Luis F. Quintero y su equipo analizan el deterioro de las infraestructuras en España.
- Libros: 'Morir en la arena' de Leonardo PaduraFederico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Morir en la arena de Leonardo Padura, primer cubano en ganar el Premio Princesa de Asturias.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: La guerra Beckham-Peltz que viene de lejosFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Beatriz Miranda y Tico Chao.
- Tertulia de Federico: Accidente Adamuz: la investigación se inclina hacia la rotura de víaFederico analiza con Raúl Vilas, Eduardo Inda y Rosana Laviada el terrible accidente de Adamuz.
- Federico entrevista a Manuel Domínguez, vicepresidente de CanariasFederico entrevista al vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez.
- La República de los Tonnntos: Pablo Iglesias pide no politizar el accidente atacando a Inda, Quiles, Ngongo y AbascalSanti González comenta lo dicho por Pablo Iglesias tras el accidente ferroviario de Adamuz.
- Federico a las 8: Última hora de la tragedia de Adamuz desde la zona ceroFederico cuenta la última hora y los avances de la investigación para esclarecer las causas del trágico accidente ferroviario de Adamuz.
