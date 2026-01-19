Tertulia de Federico: Choque mortal de trenes en Adamuz

Últimos audios
- Recetuits: Madrid FusiónFederico y Alberto hablan con Benjamín Lana, director de Madrid Fusión.
- Qué me pasa, doctor: La gripe se estabiliza y ya no hay pandemiaFederico, Isabel y el Dr. Enrique de la Morena hablan de esta nueva etapa de la gripe.
- Crónica Rosa: De viernes saca los colores a La Fábrica: prohibieron apoyar a Rocío FloresFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Choque mortal de trenes en AdamuzFederico analiza con Ignacia de Pano y Vara el terrible accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz que ha dejado decenas de muertos.
- La República de los Tonnntos: Cuando Óscar Puente insultaba a los que alertaban del deterioro de las víasSanti González recuerda cómo el ministro de Fomento insultaba llamando "derecha paleta" a los que alertaban del deterioro de las infraestructuras.
- El jefe de la Policía de Adamuz: "Vimos a gente gritando, llorando y caminando sin rumbo"Federico entrevista a Antonio Ruiz, efe de la Policía local de Adamuz que cuenta cómo fueron los primeros momentos al llegar al lugar de la tragedia.
- El puesto de mando avanzado se instala a pie de vía en AdamuzLaura Montes, de esRadio Sevilla, cuenta la última hora del trágico accidente ferroviario desde Adamuz, el estado de los heridos.
- Al menos 40 personas reciben atención psicológica en Atocha tras llegar desde AdamuzLuis Diaz cuenta desde Atocha la llegada en autobús de los viajeros de los trenes descarrilados en Adamuz.
- Federico a las 8: Óscar Puente, "extrañado" por la tragedia mortal en AdamuzFederico cuenta la última hora del trágico accidente en Adamuz y lo dicho por el ministro Óscar Puente, asegura estar "extrañado".
- Federico a las 7: Decenas de muertos y más de cien heridos en un choque de trenes en AdamuzFederico cuenta la última hora del trágico accidente ferroviario en la provincia de Córdoba tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
