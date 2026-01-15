Últimos audios
- Madrid es Noticia: La UE obliga al Gobierno a incluir a Madrid en la gigafactoría de IAGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: El trilerismo del Gobierno con la financiación autonómicaLuis F. Quintero y su equipo analizan las trampas del Gobierno con la financiación autonómica.
- Kilometro Cero: La ONCE celebra San Antón en MadridJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Telele: Las Drama Queens de las seriesAnalizamos a los personajes denominados Drama Queens en diversas series de televisión. Desde Sexo en Nueva York hasta Homeland
- Las cosas de Palacios: Extraños doblajesDesde Josema Yuste hasta Pablo Carbonell, repasamos las locuciones más singulares de famosos que marcaron el cine español por puro marketing.
- El Resplandior: El auge del anime contemporáneoDesde el misterio médico de Maomao hasta la cruda violencia de Chainsaw Man, las series niponas revolucionan el mercado con su versatilidad técnica.
- Belleza: Peluquera Diana DaureoTeresa de la Cierva trae a Diana Daureo,
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Belleza: Estiro, espacio pionero que trae a España la cultura del estiramiento personalTeresa de la Cierva trae a Juan Antonio Samaranch Jr. fundador de Estiro y Elena Morales fisioterapeuta y fundadora de Estiro.
