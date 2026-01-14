Últimos audios
- El Primer Palo (13/01/2026); programa completo: Presentación de Arbeloa como técnico Del Real MadridTertulia con Paco Rabadán, Látigo Serrano, Alfredo Somoza y María Trisac
- Madrid es Noticia: La Comunidad de Madrid no aceptará un modelo de financiación para las CCAAGonzalo Heredero repasa la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- La UE señala a España por las debilidades del sistema eléctricoLuis F. Quintero y su equipo analizan los problemas de la red eléctrica.
- Kilómetro Cero: 'Todos los ángeles alzaron el vuelo'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actulidad.
- Hablemos con...: Valeria Vegas por 'Tan flamencas: Vida, obra y milagros de nuestras folclóricas'Federico e Isabel entrevistan a Valeria Vegas.
- Mundo Natural: Crema antiedad Posidonia MediterraneusBeatriz de la Torre nos habla de las ventajas de este producto.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Caso Julio Iglesias: De acoso sexual a abuso laboralFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Ana Redondo: la Montero del PSOEFederico con Rosana Laviada y Marhuenda critican que la ministra de Igualdad pida investigar a Julio Iglesias tras callar ante los casos en el PSOE.
