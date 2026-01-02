Tertulia de Federico: Feijóo y Abascal deben obedecer a sus votantes

Últimos audios
- Kilometro Cero: Motores de combustión en la UEJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Qué podemos aprender de Antonio Escohotado?Luis F. Quintero entrevista a Jorge Escohotado.
- Por fin es viernes: 'Rondallas'Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: Pedroche pone fin a una eraIsabel González comenta la actualidad del corazón con Tico Chao, Paloma Barrientos y Daniel Carande.
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Feijóo y Abascal deben obedecer a sus votantesDaniel Muñoz analiza la necesidad de unión en la derecha con Raúl Vilas, Eduardo Inda y Rubén Arranz.
- Entrevista a Laura García portavoz de Jupol sobre yihadismoDaniel Muñoz entrevista a la portavoz de Jupol, Laura García.
- La Bolsa: ¿2026 seguirá la estela de 2025?Daniel Muñoz comenta con Beatriz García la apertura del parqué madrileño.
- Prohibido Contar Ovejas: Infancias rebeldes, aventuras imposibles y canciones que crecieron con nosotrosDel cine protagonizado por niños a canciones hechas por y para jóvenes eternos. Un viaje entre películas, música y recuerdos que siguen vivos.
- Federico a las 8: 2026, ¿el año de la caída de Sánchez y Maduro?Daniel Muñoz analiza con Enrique Navarro las claves nacionales e internacionales de este 2026 que acabamos de estrenar.
