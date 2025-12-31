Tertulia de Federico: Adiós 2025, hola 2026

Últimos audios
- Kilómetro Cero: Todas las claves de la baliza V16 impuesta por el GobiernoJaume Segalés y su equipo hablan de la polémica baliza y del comercio ambulante.
- Boletín de las 12:00El equipo de informativos de esRadio resume toda la actualidad.
- Belleza: SkinvityIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Blanca Miñano, CEO y fundadora de Skinvity.
- Mundo Natural: La importancia de hacer una buena limpieza de rostroIsabel González comenta las ventajas de este producto de Mundo Natural.
- Crónica Rosa: Los favoritos para las CampanadasIsabel González comenta toda la actualidad del corazón con Alaska, Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Prohibido Contar Ovejas: Rob Reiner y anciones para crecer, amar y sobrevivir al cine viaje por la música de Rob Reiner: del rock salvaje de Spinal Tap a la emoción eterna de Stand By Me y When Harry Met Sally.
- El Primer Palo (30/12/2025); Programa completo; resumen del año 2025Dani Blanco modera la tertulia con Látigo Serrano, María Trisac y Paco Rabadán
- Tertulia de Federico: Adiós 2025, hola 2026Rosana Laviada recoge 12 momentos de 2025 y analiza lo sucedido este año con Marhuenda, Alejandro Vara y Tomás Cuesta.
- Todo lo que tienes que saber para seguir viendo LDTV y esRadio en YouTube a partir del 1 de eneroDavid Alonso explica cómo puedes evitar perderte todo el contenido de esRadio y de LDTV.
- La Bolsa: El Ibex 35 bate récords en 2025 y se revaloriza más de un 50%Rosana Laviada y Beatriz García comentan la apertura del parqué madrileño y su 2025 de récord.
