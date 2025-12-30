Tertulia de Federico: Sánchez, final de etapa

Últimos audios
- Las cosas de Palacios: John Hughes, el primer trancheteAnalizamos el legado sonoro del realizador que descubrió grupos independientes y transformó temas de Yello o Tone Loc en iconos de la cultura pop.
- Notas (musicales) a pie de página: La influencia de la 909 en el technoIsaac Vizcaíno analiza cómo este icónico dispositivo de Roland impulsó la electrónica de Detroit y marcó el sonido de figuras como Jeff Mills.
- El Resplandior: James Cameron al desnudo... aunque no sea literalDe camionero a visionario del celuloide, el autor de Terminator impone su sello con una narrativa impecable y una ambición tecnológica sin límites.
- Prohibido Contar Ovejas: Del acero de Terminator al baile eterno de los 90 Del cine de James Cameron al pop eterno de John Hughes y la pista de baile noventera: un viaje musical entre películas, electrónica y memoria pop.
- Los Libros: Rafael Azcona, "el gran guionista del cine español"Amorós centra su sección en el centenario del guionista Rafael Azcona.
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Bertín Osborne habla de su nueva relación con una joven brasileñaIsabel González comenta toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Tico Chao y Pérez Gimeno
- El Primer Palo (29/12/2025); Programa completo; Todos los equipos vuelven al trabajoDani Blanco modera la tertulia con María Trisac, Paco Rabadán y Sergio Fernández.
- El Primer Palo (29/12/2025); José Manuel Puertas presenta su libro "Los Bad Boys del baloncesto europeo"Dani Blanco charla con José Manuel Puertas sobre su libro "Los Bad Boys del baloncesto europeo"
- Tertulia de Federico: Sánchez, final de etapaRosana Laviada analiza la insostenible situación de Pedro Sánchez con Ignacia de Pano, Pablo Planas y Bieito Rubido.
- Suscríbase a los podcast