Tertulia de Federico: El discurso del Rey

- Con Ánimo de Lucro: El Gobierno condena a España a la pobreza energéticaLuis F. Quintero entrevista a Manuel Fernández Ordóñez.
- Kilometro Cero: "Sablazo" récord de HaciendaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Tertulia de Federico: El discurso del ReyRosana Laviada analiza con Vara, Vidal-Quadras e Inda todos los detalles del mensaje navideño del Rey Felipe VI y la felicitación de Sánchez.
- Por fin es viernes: 'Los Miserables' vuelve a la cartelera madrileñaArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Boletín de las 13:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Los Alba se reúnen en Navidad sin Cayetano ni BárbaraIsabel comenta toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda, Daniel Carande y Tico Chao.
- Federico a las 8: Las elipsis del discurso del ReyRosana Laviada aborda con Sergio Heras la corrupción en el Gobierno que no nombró el Rey en su alocución.
- Prensa económica: Bruselas empieza a desmontar el andamiaje intervencionista de Von der LeyenFederico comenta con Luis F. Quintero los principales titulares de la prensa económica
- Las Noticias de La Mañana: PP y PSOE elogian el discurso del ReyRosana Laviada comenta las reacciones al discurso del Rey.
