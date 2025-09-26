Tertulia de Federico: ZP, Sánchez y Venezuela

Últimos audios
- Prohibido Contar Ovejas: Entre abismos, rock satírico y héroes con superpoderesDe Labrinth, Nine Inch Nails y Helado Negro al regreso de Spinal Tap y los nuevos héroes de Gen V. Madrugada de música, teatro y pantalla.
- Vomitorio de fetiches: La defensa del verbo en tiempos líquidosCharlamos con Jorge Freire sobre Palabra de Honor, ensayo que reivindica el poder de la palabra frente a la superficialidad y la pérdida de compromiso
- Entrevista a Amparo Palma, de LuminusFederico e Isabel González entrevistan a Amparo Palma, creadora de Luminus cosmética natural.
- Tertulia de Federico: ZP, Sánchez y VenezuelaFederico analiza junto a Dieter Brandau, Luis Herrero y Rosana Laviada la relación de Sánchez y Zapatero con la Venezuela de Chávez y Maduro.
- Jiménez Losantos entrevista a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de MadridFederico entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el programa especial desde el Teatro Amaya.
- La Bolsa: El Ibex 35 vuelve a los 15.200 puntosFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: Fragata BegoñaFederico comenta cómo Sánchez tira flotilla pro Hamas para no hablar de su mujer.
- Prensa Económica: La España de Sánchez vive a créditoFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en dos informes de Libre Mercado.
- Las Noticias de La Mañana: Los ataques de García Ortiz a AyusoFederico comenta con el equipo de La Mañana las otras noticias de la actualidad centradas en los ataques del fiscal general del Estado a Ayuso.
- Federico a las 7: Sánchez quiere negociar con HamasFederico comenta con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo la entrevista de Sánchez en EEUU en la que dijo que hay que negociar con parte de Hamás.
