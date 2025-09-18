Tertulia de Federico: García Ortiz, al servicio de Hamás

Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez envía a Zapatero a ver a PuigdemontJuan Pablo Polvorinos analiza el papel del expresidente como supuesto mediador internacional con exigió el fugado para negociar con el PSOE de Sánchez
- Es Noticia: Sánchez envía a Zapatero a ver a PuigdemontJuan pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo Sánchez intenta que Junts apoye sus Presupuestos.
- Belleza: Gimnasios VidingTeresa de la cierva nos trae a José Javier Gordo para hablar del nuevo centro de referencia del fitness en Madrid.
- Kilómetro Cero: La sala Galileo Galilei cumple 40 añosJaume Segalés habla de cómo la sala Galileo Galilei cumple 40 años y del Día Mundial del Alzheimer.
- Madrid es Noticia: Ayuso señala la hipocresía de la izquierda con GazaGonzalo Heredero repasa la actualidad centrada con la bronca política en la Asamblea de Madrid.
- Belleza: Hifas Da Terra. Biotech de nutracéuticos a partir de hongos medicinalesTeresa de la Cierva nos trae a Catalina Fernández de Ana Portela, Ceo De Hifas Da Terra.
- Con Ánimo de Lucro: La brecha generacional condena a los más jóvenesLuis F. Quintero y su equipo analizan el problema de la brecha generacional.
- Crónica Rosa: Terelu Campos se posiciona con Carlo Costanzia padreFederico e Isabel comentan con Landaluce, Carande y Pérez Gimeno la declaración de guerra a Mar Flores.
- Tertulia de Federico: García Ortiz, al servicio de HamásFederico comenta junto a Luis Herrero, Maite Rico y Rosana Laviada, la última hora de la fiscalía que investigará la guerra en Gaza.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
