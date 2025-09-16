Tertulia de Federico: Sánchez, Begoña y la familia socialista

Últimos audios
- Federico entrevista al presidente de la Confederación de Hostelería de EspañaFederico entrevista a José Luis Álvarez Almeida sobre la prohibición del Gobierno de fumar en las terrazas.
- Con Ánimo de Lucro: Juan Bravo desmonta el relato económico del Gobierno de SánchezLuis F. Quintero entrevista a Juan Bravo, viceconsejero de Economía del PP.
- Kilometro Cero: MADn Circus Festival 2025Jaume Segalés habla del MADn Circus Festival 2025 y de la Semana de la Movilidad.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Los Libros: 'El curioso caso de Mary Mallon'Federico y Amorós hablan del libro de Anthony Bourdain El curioso caso de Mary Mallon.
- Entrevista a Juan Carlos de Gregorio, CEO de Clínicas CRESFederico entrevista al CEO de Clínicas Cres, Juan Carlos de Gregorio.
- Crónica Rosa: La traumática infancia de Rocío Flores y el apoyo incondicional de Olga MorenoFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Miranda.
- Tertulia de Federico: Sánchez, Begoña y la familia socialistaFederico charla con Alejandro Entrambasaguas de su libro, La Sagrada Familia. Le acompañan en la tertulia, Ignacia de Pano y Rosana Laviada.
- Jiménez Losantos entrevista a Rebeca Argudo tras un día viendo la TVE de SánchezFederico entrevista a la periodista Rebeca Argudo que cuenta cómo es un día en la TVE de Sánchez, cada día más cerca de TV3.
