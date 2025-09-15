Tertulia de Federico: Sánchez busca una tragedia

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Recetuits: La cita imprescindible para la gastronomía española en San SebastiánFederico y Alberto Fernández hablan del II Foro de Tabernas y Taberneros en San Sebastián.
- Qué me pasa, doctor: La IA en la enseñanza de enfermeríaFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con la directora de la Escuela de Diplomados de Enfermería de la FJD, Paloma Rodríguez.
- Crónica Rosa: La respuesta de Mar Flores a Ana ObregónFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar.
- Jiménez Losantos entrevista a Isabel Díaz AyusoFederico entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la suspensión de la etapa final de La Vuelta en Madrid.
- Tertulia de Federico: Sánchez busca una tragediaFederico entrevista a Ayuso y comenta con Paco Rosell, Bieito Rubido y Rosana Laviada cómo Sánchez busca una tragedia jaleando a los manifestantes.
- La Bolsa: El Ibex 35 recupera el terreno perdido y vuelve a los 15.300 puntosFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: Sánchez hace de "hooligan" y se carga La Vuelta a EspañaSantiago González analiza la repercusión que ha tenido la cancelación del final de La Vuelta a España tras los ataques alentados desde el Gobierno.
- Federico a las 8: Sánchez destroza la imagen de España por interés personalFederico aborda con Daniel Muñoz la estrategia de polarización promovida por el Gobierno y que ahora tiene a La Vuelta como ejemplo.
- Las Noticias de La Mañana: Los mensajes incendiarios del Gobierno para reventar La VueltaFederico comenta los mensajes lanzados por Pedro Sánchez y sus ministros alentando los altercados violentos para reventar La Vuelta.
- Suscríbase a los podcast